Bevers stadion groeit mee met Dosko

30 maart 2018

02u34 0 Roeselare Het gaat Dosko voor de wind. Dit weekend organiseert groen-wit opnieuw hun Paastornooi en het aantal jeugdspelertjes zit in de lift. Sinds enkele maanden beschikken ze over een kunstgrasveld en later dit jaar volgen extra kleedkamers en bergruimte.

16 jeugdploegen U10 en U11 uit de ruime regio staan te trappelen om op zaterdag 31 maart de aftrap te geven van het 22e Paastornooi van Dosko Beveren. Dat tornooi is aan z'n 22e editie toe en staat ook gekend als Tornooi Hubert Dewitte. "Hubert was in de jaren '90 afgevaardigde van onze preminiemen", vertelt jeugdcoördinator Jan Huughe. "Helaas is hij veel te vroeg gestorven aan kanker. We blijven hem graag in herinnering brengen via het tornooi. Zijn zoon Jan is trouwens nog steeds trainer bij onze U11."





Het tornooi start zaterdag om 13 uur op de terreinen aan de Izegemseaardeweg. Tegen 17 uur weten we welke ploegen naar huis gaan met de bekers. De andere spelertjes krijgen een medaille als aandenken. "Iedere ploeg speelt drie wedstrijden. Dit acht tegen acht en twee maal tien minuten. Wie de eerste wedstrijd wint, speelt direct voor de eerste vier plaatsen, wie verliest voor de laatste vier. Door het aantal deelnemende ploegen te beperken tot 16 kunnen we het tornooi op een namiddag afwerken. Heel wat ouders komen mee, wat steeds voor een toffe sfeer aan de zijlijn zorgt."





Dosko Beveren vaardigt zelf drie ploegjes af: één bij de U10 en twee bij de U11. Maar dat is slechts een fractie van hun jeugdploegen. "Dosko telt in totaal zo'n 300 spelers. De jeugd is goed voor 250 van hen", weet Jan. "We hebben in totaal 23 jeugdploegen. Doordat in de streek volop wordt gebouwd, zien we het aantal jonge voetballers gestaag groeien."





Dat is een uitdaging op infrastructureel vlak. "We beschikken over twee velden. Van maandag tot vrijdag worden daar 46 trainingen gegeven", weet voorzitter Filip Carron. "In het weekend komen daar nog 10 à 12 thuismatchen bovenop. We zijn dan ook heel blij dat we sinds augustus een kunstgrasveld hebben. Dat is een opmerkelijke verbetering al sluit het niet uit dat we soms ook op het eerste veld moeten trainen." Qua kleedkamers zit het wat krap, maar er is beterschap in zicht. "Er is ons door de stad Roeselare beloofd dat ze dit jaar nog investeren in een nieuwbouw. Die zou plaats bieden aan twee ruime kleedkamers, een bergruimte voor ons materiaal en een garage waar we de tractor nodig voor het onderhoud van het kunstgrasveld in kunnen stallen", aldus Jan. Op het vlak van hartveiligheid tenslotte zit het wel al 100% snor. "We kregen recent een AED-toestel van onze sponsor KBC Verzekeringen José D'hoop", besluit Jan.





Meer op www.doskobeveren.be.