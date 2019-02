Betrapte aannemer doet zich voor als zijn broer VHS

13 februari 2019

Dieter V. uit Lichtervelde is veroordeeld omdat hij de politie om de tuin had proberen te leiden toen hij betrapt werd op enkele inbreuken. V. trok de aandacht van de politie toen hij op een kruispunt op de Mandellaan in Roeselare door het rode licht was gereden. De man werd aan de kant gezet. Hij had gedronken en zijn auto was niet verzekerd. Dieter V. deed zich eerst nog voor als zijn broer Wouter, maar uiteindelijk viel hij toch door de mand. V. werd al zes keer veroordeeld, onder andere voor vluchtmisdrijf. Hij kreeg een rijverbod van twee maanden en een effectieve boete van 2.320 euro.