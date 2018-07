Beton op de weg 18 juli 2018

Zowel aan de oprit van de E403 in Rumbeke (Roeselare) als op de verkeerswisselaar van de E403 naar de E17 richting Rijsel in Aalbeke (Kortrijk) is er gisteren in alle vroegte een mix van beton en steenslag gemorst. In Rumbeke moest de brandweer om 4u30 al uit de veren om het goedje op te ruimen, in Aalbeke een uurtje later.