Bestuurder wordt onwel en rijdt met bestelwagen tegen vitrine 21 augustus 2018

Op de hoek van de Meensesteenweg en de Rijksweg (N36) in Roeselare is gisterenochtend rond 8.45 uur een bestelwagen tegen de vitrine van Volcke Zonwering geknald.

Mathias N. (24) uit Hooglede werd onwel achter het stuur van zijn bestelwagen en ging langs de Rijksweg van de weg af. Hij knalde tegen een verkeerslicht, reed door een struik en kwam tegen het uitstalraam van Volcke Zonwering terecht, een specialist in zonwering, rolluiken en poorten. Op dat ogenblik was niemand in het gebouw aanwezig. Mathias N. kampte met een te lage bloeddruk en raakte lichtgewond. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. Zijn voertuig moest getakeld worden. Behalve aan de vitrine van Volcke Zonwering was er ook schade aan een meubel en het tapijt. (LSI)