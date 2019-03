Bestuurder uit Roeselare komt om het leven bij ongeval in Henegouwen TT & AHK

02 maart 2019

17u57

Bron: Belga 0 Roeselare Op de A8 nabij Popuelles in Henegouwen is vanmiddag een 75-jarige bestuurder uit Roeselare om het leven gekomen. Volgens een getuige week het voertuig plots af van zijn rijstrook, raakte de kant van de weg en ging overkop.

De hulpdiensten snelden ter plaatse maar konden enkel het overlijden van de bestuurder vaststellen. Alle hulp kwam te laat. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk werd de 75-jarige Roeselarenaar onwel achter het stuur. Het slachtoffer werd geboren in Poperinge en woonde in Roeselare.