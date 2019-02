Bestelwagen knalt op ambulance, geen gewonden LSI

18 februari 2019

08u09

Langs de Mandellaan in Roeselare is rond 6u maandagochtend een bestelwagen van schoonmaakbedrijf Superclean uit Roeselare tegen een ambulance geknald. “Ik was in een appartement een patiënt aan het ophalen”, klinkt het bij de ambulancier van ambulancebedrijf Tri-Ac. “De ambulance stond op het fietspad stil, met de vier knipperlichten aan en het laadplatform voor rolstoelen naar beneden. Plots was er die luide knal.” De bestelwagen was tegen de linkerhoek van de stilstaande ambulance geknald. Daardoor kraakte het rechtervoorwiel van de Mercedes Viano van het schoonmaakbedrijf af en gingen de airbags af. Er raakte niemand gewond. “Gelukkig was ik de patiënt op dat ogenblik niet net in de ambulance aan het hijsen”, aldus nog de ambulancier. Beide voertuigen moesten getakeld worden.