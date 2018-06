Bert De Smet wordt aanspreekpunt stedelijk onderwijs 28 juni 2018

Mark Develtere, coördinerend directeur voor het stedelijk basisonderwijs, zet op 1 september een punt achter zijn actieve loopbaan. Naar aanleiding van zijn pensioen is nagedacht over zijn vervanging. Vanaf het nieuwe schooljaar zal een beleidsteam van directies basis- en kunstonderwijs de krijtlijnen uitzetten. Zij worden daarbij ondersteund door Bert De Smet die aangesteld is als directeur interne organisatie stedelijk onderwijs. Hij is meteen het aanspreekpunt voor het stedelijk onderwijs van Roeselare. (CDR)