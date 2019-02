Beroepsrenner worden én een diploma behalen? Het kan vanaf 1 september in de Wieleracademie Charlotte Degezelle

22 februari 2019

08u04 0 Roeselare Het MSKA Roeselare start vanaf 1 september met de Wieleracademie. Deze nieuwe wieleropleiding is voor renners van het eerste tot het zevende middelbaar. De focus ligt op een secundair diploma in een van de dertig studierichtingen - van houtbewerking, over bakkerij tot Latijn - die de school aanbiedt. Maar daarnaast krijgen leerlingen ook een wieleropleiding waarin zowel weg, piste, veld als BMX aan bod komt.

“We zijn in 2013 gestart met de optie wielrennen op school”, zegt directeur Fangio Hoorelbeke. “Naast de traditionele vakken wilden we onze leerlingen ook opties aanbieden om minder schoolse talenten te ontwikkelen.” Nu schakelt de school een versnelling hoger en bouwt het die optie uit tot de Wieleracademie, die van start gaat vanaf het schooljaar 2019-2020. “We willen de zware combinatie tussen studies en wielrennen beter ondersteunen. Het evenwicht moet bewaard worden en daarom zullen we de renners intensief begeleiden en opvolgen op studievlak”, legt trainer Arne Wallays uit. “Ook ervaren we een gebrek aan kennis bij jonge renners en hun entourage. Over hoeveel, wat en hoe hard ze moeten trainen. Eén of twee trainingen per week in groep volstaan niet. Wij gaan voor persoonlijke contacten en trainingen op maat. Ook willen we er zijn voor iedereen die gek is op wielrennen, maar zijn gading niet vindt in de Topsportschool, die alleen baanwielrennen aanbiedt en een beperkt aantal studierichtingen en strenge selectiecriteria heeft.”

“Het doel is het behalen van het diploma secundair onderwijs”, verzekert de directeur. “De academie kan gecombineerd worden met meer dan 30 studierichtingen, gaande van houtbewerking, over bakkerij en beeldende vorming tot Latijn en wetenschappen, wiskunde en economie. ”

Drie trajecten

Er zijn drie trainingstrajecten. Het aantal uur wielrennen varieert van drie tot tien. “De eerste graad komt terecht in het FUN-traject, met focus op plezier en technische vaardigheden”, weet trainer Klaas Vankersschaever. “In de tweede en derde graad moeten leerlingen een keuze maken . Wie vooral plezier wil beleven en graag onder professionele begeleiding wil trainen in groep kiest voor het COMPETE-traject. Wie zijn talent maximaal wil ontwikkelen, gaat voor het PERFORM-traject met persoonlijke trainingsbegeleiding, wekelijkse opvolggesprekken en extra trainingen.”

Beroepsrenners

“We hebben een eigen cyclocrossparcours, het crossparcours van Schiervelde, de Wielerpiste Defraeye-Sercu in Rumbeke en de nieuwe BMX-piste in Gits zijn op fietsafstand. Beroepsrenners Jelle Wallays en Jullie Van de Velde zijn peter en meter van het project. Ze zullen de trainers en de jonge renners met raad en daad bijstaan. Bij Jelle is de goesting nu al groot. “Ik kreeg indertijd op school niet de kans om veel te sporten. Veel trainingen deed ik zelfs op een stadsfiets. Maar dankzij mijn oom, die actief was in de wielersport, en de koersfiets die ik cadeau kreeg van mijn pa sta ik waar ik nu sta. Ik ben er zeker van dat het de droom is van veel jongens om zo begeleid te worden als in de Wieleracademie. Het is een kans die ze moeten grijpen. Ik kijk er alvast naar uit om af en toe aanwezig te zijn bij trainingen en workshops.”

Op vrijdag 26 april vindt om 18.30 uur een infoavond plaats in Campus Tant, op 4 mei houdt campus Groenestraat een opendeur van 13 tot 17 uur. Meer info op www.dewieleracademie.be.