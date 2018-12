Beroep tegen vrijspraak voor dodelijk ongeval in de sneeuw LSI

04 december 2018

16u27

Bron: LSI

De burgerlijke partij heeft beroep aangetekend tegen de vrijspraak van een 27-jarige automobilist uit Roeselare voor een dodelijk ongeval. De automobilist had in 2017 Cedric Raes (21) uit Westrozebeke op de E403 in Oekene van de baan gemaaid. De weg lag er toen glad bij door sneeuw. Volgens de politierechter werden zowel het slachtoffer als de aanrijder verschalkt door de winterse omstandigheden en trof de automobilist geen schuld.

Door een combinatie van regen, sneeuw, hagel en vorst lag de E403 in Oekene er op 15 januari 2017 spekglad bij. Cedric Raes was rond 4.30 uur met zijn Mercedes op het gladde wegdek aan het slippen gegaan. Hij kwam tot stilstand op de pechstrook en stapte uit. Even later ging ook de Volvo S60 van Grant M. uit Roeselare aan het slippen. De auto knalde tegen de Mercedes en maaide Cedric van de baan. De jongeman overleefde de klap niet.

Door het beroep zal het proces overgedaan worden voor drie rechters.