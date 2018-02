Beperkte hinder door staking De Lijn in Roeselare 17 februari 2018

02u31 0

Door een staking bij De Lijn was het bus- en tramvervoer gisteren in heel Vlaanderen zwaar verstoord. De vakbonden protesteerden hiermee tegen de reorganisatieplannen van De Lijn die wil snoeien in het aantal management- en bediendefuncties. In West-Vlaanderen reed er globaal één op de twee bussen uit en in onder meer Brugge, Oostende en Kotrijk reden er amper tot geen stadsbussen. Grote uitzondering op de regel was Roeselare. Daar reden de stadsbussen wel. Telkens de Vlaamse Vervoersmaatschappij staakt, blijft de hinder in de Rodenbachstad beperkt. Dit doordat het gaat om zogenaamde pachtlijnen, lijnen die bediend worden door private onderaannemers. Na 20 uur Viel het busverkeer in de provincie helemaal stil, ook in Roeselare. (CDR)