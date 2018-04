Benefietvoorstelling 'Wat een planeet' in De Spil BOSDROOM VZW SPROKKELT CENTEN VOOR NIEUW INHEEMS BOS CHARLOTTE DEGEZELLE

06 april 2018

02u43 0 Roeselare Met Bosdroom vzw zet Nele Cokelaere uit Rollegem-Kapelle alles op alles om haar droom te realiseren: het aanplanten van nieuwe inheemse bossen. Dit jaar wil ze hiervoor al een eerste hectare grond reserveren. Maar daarvoor zijn centen nodig.

"Als kind was ik al een echt natuurkind. Ik praatte tegen de bomen, de bloemen,...", vertelt Nele Cokelaere. "Enkele jaren terug werd de spierziekte fybromyalgie en later ook het chronisch vermoeidheidssyndroom bij me vastgesteld. Ik ging door een moeilijke periode, maar sinds ik in 2016 voor een nieuwe therapie koos heb ik opnieuw de energie om ertegenaan te gaan. In die periode stelde ik me veel vragen: stapte ik opnieuw in de mallemolen of koos ik ervoor om m'n hart te volgen. Dat leidde tot de opstart van Bosdroom vzw."





Inheems plantgoed

Via Bosdroom wil Nele iets terugdoen voor mens en natuur door nieuwe bossen aan te planten met inheems plantgoed. "Vandaag ben ik volop bezig met fondsen te werven om grond aan te kopen. Ik wil het bos liefst aanplanten in West-Vlaanderen. Daar betaal je zo'n 100.000 euro per hectare. Ik wil ook direct een volledige hectare aankopen omdat je dan direct op subsidies kan rekenen. Dit liever gisteren dan vandaag, maar het is de bedoeling om dit jaar een eerste hectare grond te reserveren. Maar boompje groot, vrouwtje dood. Dat besef ik maar al te goed. Daarom willen we zodra we van start gaan met de creatie van het bos ook bloemenweides inzaaien zodat er direct een meerwaarde is. Met diezelfde gedachte in het achterhoofd heb ik ook een vzw opgericht. Het geeft zekerheid dat het bos er komt en blijft."





In het ideale scenario komt er bij het bos ook een gezondheidscentrum met ruimte voor yoga, meditaties, gongsessies ... Maar eerst zijn er centen nodig. Om fondsen te werven ontwikkelde de Rumbeekse theesommelier Ann Vansteenkiste drie theetjes die verkocht worden ten voordele van Bosdroom. Verder verkoopt Nele oorbellen, is er de Trooperlink www.trooper.be/bosdroom waarmee je Bosdroom steunt tijdens het online shoppen. Nele organiseerde ook al enkele wandelingen en een bomenverkoop. "Op zaterdag 7 april komen we voor het eerst naar buiten met een grootschalige benefiet in CC De Spil", zegt ze.





De Moorseelse woordkunstenares Agnes Bruneel brengt er samen met haar zus, nicht, kleindochter en een muzikant de voorstelling 'Wat een Planeet'. "Het wordt een ludiek muzikaal-poëtisch programma met een boodschap waarvan de opbrengst integraal naar Bosdroom gaat."





Kaarten voor 'Wat een Planeet' kosten 15 euro en zijn te verkrijgen via De Spil. Meer op de Facebookpagina Bosdroom vzw.