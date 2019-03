Benefietvoorstelling om nieuw bos aan te planten CDR

19 maart 2019

Bosdroom palmt op zondag 31 maart CC De Spil in. Het is een vzw getrokken door de Rollegem-Kapelse Nele Cokelaere, die zich inzet om mens en natuur te ondersteunen door nieuwe inheemse bossen aan te planten. Maar dat kost geld. Daarom organiseert de vzw op 31 maart een benefietvoorstelling van ‘Wat een planeet!’, een muzikaal-poëtisch programma rond onze planeet, gebracht door woordkunstenares Agnes Bruneel, haar zus Hilde Bruneel, haar nicht Judith Bruneel en muzikant Geert Valcke. Voor het eerst wordt ook het bosdroomlied gebracht. De voorstelling start om 15 uur. Tickets kun je bestellen op www.despil.be. De opbrengst gaat naar de realisatie van de droom van Bosdroom. Meer info over Bosdroom op www.bosdroom.be.