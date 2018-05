beMatrix West-Vlaams laureaat 'Belgian Maker Award 2018' 25 mei 2018

beMatrix, producent van modulaire oplossingen voor standenbouw, events en displays, is verkozen als 'West-Vlaams Laureaat voor de Belgian Maker Award' voor 'Productiebedrijf van het jaar'. Op 13 juni strijdt het bedrijf mee voor de prijs van nationaal laureaat. De deelname aan de Belgian Maker Award voor productiebedrijven is exclusief voorbehouden aan KMO's gevestigd in Vlaanderen en actief in de maakindustrie. De provinciale jury was unaniem: "beMatrix betekent een meerwaarde voor de Belgische economie en tewerkstelling in België. Daarnaast kwamen ze heel positief uit de hoek in het kader van innovaties, winst, mooie export naar 63 landen, en onderscheidend op basis van hun interne waarden: Respect, Passion, Together." CEO's Stefaan Decroos en Edwin Van der Vennet zijn gelukkig. "Deze onderscheiding betekent heel veel voor beMatrix; winst is één ding, maar dat de jury vooral op basis van ons innovatief karakter en interne waarden ons deze erkenning heeft gegeven, is een signaal dat we op het juiste spoor zitten." (CDR)