beMatrix steunt atleet Bashir Abdi bij realisatie Olympische droom CDR

03 januari 2019

08u25 0 Roeselare De Roeselaarse fabrikant van modulaire oplossingen voor standenbouw, events & displays beMatrix draagt de Belgische atleet van Somalische origine Bashir Abdi een warm hart toe. Ze steunen hem in zijn grote droom: scoren op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

In de wereld van de atletiek doet de naam van Bashir Abdi zeker een belletje rinkelen. In 2012 pakte hij goud op het BK veldlopen, vorig jaar ging hij aan de haal met de zilverenplak op de 10.000 meter tijdens het EK in Berlijn en momenteel bereidt hij zich voor op de Olympische Spelen in 2020 in Tokio. In tussentijd wil hij ook het Belgisch record doen sneuvelen op de halve en volle marathon. Op die ‘weg naar Tokio’ gaat het bedrijf uit de Wijnendalestraat, samen met Nike & NN Group, Bashir ondersteunen. In eerste instantie met een financiële bijdrage voor z’n sporttraject. “Wij zijn bijzonder enthousiast dat we als Belgisch bedrijf een steentje kunnen bijdragen aan het succes van een Belgische topsporter op weg naar zijn droom: scoren op de Olympische Spelen”, reageert Edwin Van der Vennet, samen met Stefaan Decroos CEO van beMatrix. “Wij zijn zelf wereldwijd actief in een niche en kiezen daarom om bepaalde niches in de sport te ondersteunen. Zo zijn we ook al partner van meervoudig wereldkampioen trial-bike Kenny Belaey. Deze atleten zetten zich dagelijks keihard in om hun doel te bereiken en verdienen de nodige aandacht en support. Naast topsporter en keiharde werker is Bashir als nieuwe Belg ook een rolmodel voor de jeugd op vlak van toewijding voor zijn vak en integratie, waarden die we bij beMatrix heel belangrijk vinden.” Naast de financiële steun om z’n sportieve droom te realiseren, mag Bashir ook rekenen op centen van beMatrix voor zijn charity project Sportaround, een organisatie die streeft naar sportmogelijkheden voor kansarme kinderen.

Abdi is opgetogen met de samenwerking met het Roeselaarse bedrijf. Die kwam niet zo toevallig tot stand want hij heeft een aparte band met de eigenaars. Toen Abdi als tienjarige in België kwam, leerde hij in Gent Nederlands van juffrouw Ann. Zij was het ook die hielp met de gezinshereniging van zijn familie. En daar is hij haar nog altijd dankbaar voor. “Ann heeft veel voor mijn familie en mezelf gedaan. Dat vergeet je nooit. Nu zoveel jaren laten, kruisen onze wegen opnieuw,” zegt hij. Die Juf Ann van weleer, is de echtgenote van Edwin Van der Vennet.