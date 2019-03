beMatrix opent dochteronderneming in Nederland CDR

29 maart 2019

Na beMatrix UK, USA, Scandinavië & vrij recent Frankrijk, start de Roeselaarse producent van modulaire standenbouwsystemen, beMatrix, nu ook een nieuwe dochteronderneming op in Nederland. Service krijgt immers een steeds belangrijke rol in de steeds evoluerende event-en standenbouwsector. De nieuwe vestiging moet lokale en buitenlandse standenbouwers ondersteunen. “Om de gestage groei van huuropdrachten in Nederland op te vangen, drong de opstart van een lokaal 24/7 service center zich op.”, verduidelijkt CEO Stefaan Decroos. “Met onze lokale dochterondernemingen & bePartner netwerk, willen we het leven van de standenbouwer én exposant makkelijker maken.Comfort bieden, dat is de missie van beMatrix. Het bouwen van de standen blijft uiteraard in handen van onze klanten.” Medevennoot en lokaal contact Rawien Joeloemsing is enthousiast over deze nieuwe stap. “In onze stiel telt elk minuut, ik geloof dan ook dat het ontzorgen van de standenbouwers met een lokale benadering het verschil kan maken. Focus ligt in eerste instantie op verhuur van alle standaard beMatrix oplossingen, maar we staan ook paraat voor het proefbouwen van standen en opleidingen in onze showroom samen met het Nederlandse commerciële team.”

beMatrix Nederland is te vinden in Halsteren bij Bergen Op Zoom.