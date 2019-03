beMatrix gaat met hoofdprijs lopen op beurs voor standenbouwers in Las Vegas: “Alsof we de Oscar voor beste film gewonnen hebben” CDR

04 maart 2019

13u32 1 Roeselare Het standenbouwsysteem van beMatrix is in de prijzen gevallen in de Verenigde Staten. Op ExhibitorLive, de jaarlijkse ontmoetingsplaats in Las Vegas voor standenbouwers, ging beMatrix lopen met de award voor ‘Best of Show – Large Exhibits’.

Het bedrijf, met hoofdkwartier in de Wijnendalestraat, pakte er uit met een opmerkelijke stand die de eindeloze mogelijkheden van hun systeem belichtte. De stand werd opgesplitst in twee delen, waarbij met hetzelfde systeem langs beide zijden een andere opstelling gebouwd werd. Een indrukwekkende LED-brug over het gangpad verbond de twee werelden en inspireerde de bezoekers. Om het publiek aan te trekken, gaf Kenny Belaey, meervoudig wereldkampioen trial bike, het beste van zichzelf op beMatrix-kaders en illustreerde hij zo de sterkte van de gelaste kaders. Met succes, want het bedrijf schoot de hoofdvogel af. “Deze award winnen, voelt als het winnen van de Oscar voor beste film en is een bekroning voor het hele team en alle afdelingen die maanden naar dit moment hebben toegewerkt”, zegt directeur Stefaan Decroos van beMatrix.

Het bedrijf, dat begin 2018 een nieuw productie- en kantoorcomplex in Atlanta in gebruik nam, gooit hoge ogen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. “Door de korte opbouwtijden en het feit dat exposanten in de VS hun stand niet zelf mogen opbouwen, maar daarvoor beroep moeten doen op lokale arbeidskrachten, is ons systeem bijzonder geschikt voor deze markt”, vertelt Pieter Lecluyse van beMatrix. “Negentien jaar na onze eerste introductie op de Noord-Amerikaanse markt, zijn we vandaag marktleider in de VS. Maar dan nog ligt daar een gigantisch potentieel open voor beMatrix.”