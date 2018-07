beMatrix finalist voor 'Leeuw van de Export 2018' 05 juli 2018

Het Roeselaarse bedrijf beMatrix, actief in een nichemarkt van modulaire standenbouwsystemen, is door de Vlaamse regering genomineerd voor de Leeuw van de Export. Dit in de categorie grote en middelgrote bedrijven. De Leeuw van de Export wordt voor de 17e keer uitgereikt door Flanders Investment & Trade en is een bekroning voor bedrijven die opvallende exportresultaten boeken. beMatrix heeft export alvast hoog in het vaandel. Het productgamma wordt nu al geëxporteerd naar meer dan 63 landen en beTijdens de tweede juryronde op 14 september zal beMatrix zijn wedstrijddossier verdedigen voor een uitgebreide vakjury. Op 19 september volgt de prijsuitreiking. (CDR)