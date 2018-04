Belgian Homeless teams bekampen elkaar op Kerelsplein 19 april 2018

02u46 0

Een jaar na de oprichting van het Belgian Homeless Cup team Oltegoare Roeselare was Roeselare gisteren gaststad voor de Belgian Homeless Cup. Op het Kerelsplein werden straatvoetbalterreinen neergeplant en gingen 13 teams het tegen elkaar op. "Er nemen negen mannenteams deel: Club Brugge, BX Brussels, Jespo Comines, KAA Gent, Excelsior Mouscron, KV Kortrijk, KV Oostende, RFC Tournai en natuurlijk onze eigen ploeg", weet OCMW-voorzitter Bart Wenes. "Maar we hebben ook een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis van de Belgian Homeless Cup is er een aparte damescompetitie met vier teams: RSC Anderlecht, KAA Gent, Excelsior Mouscron en RFC Tournai. Liefde voor voetbal kent duidelijk geen gender." (CDR)