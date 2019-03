Belevingsexpo rond de laatste levensfase in De Bremstruik CDR

01 maart 2019

In De Bremstruik, in het vroegere Arme Klarenklooster in de Arme Klarenstraat, loopt vanaf 7 maart de expo ‘Als de draad van zijde is’, een belevingstentoonstelling rond de laatste levensfase. “Wie de kans krijgt stil te staan bij het leven van zichzelf en van anderen, stelt zich vragen over de toekomst”, zegt Freddy Kindt. “Deuren van verleden gaan open en toe, nieuwe horizonten openbaren zich of verdwijnen in de mist. Soms komt het levenseinde onverwacht, soms is het een weg van maanden en jaren. Een uitdaging voor al wie er mee te maken heeft: de persoon zelf, familie en bekenden, zorgenden… Hoe kunnen we daar een weg mee gaan?” ‘Als de draad van zijde is’ is bedoeld voor alle mensen die zoeken om op een zingevende manier met de laatste levensfase om te gaan. De expo loopt tot en met 17 april.