Belastingverlaging in de pijplijn CDR

14 december 2018

Vanaf het aanslagjaar 2019 dalen de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Dat besliste de gemeenteraad gisterenavond. De opcentiemen dalen van 1.007,56 naar 1.000. “We hadden vorig jaar al een aangename afronding beloofd”, duidt schepen van financiën Wally Corneillie CD&V/VD. “Die voeren we nu door. Het gaat niet om de grote belastingverlaging want de gemeente zal er maar zo’n 20.000 euro minder aan inkomsten door hebben.” Maar de Ledegemnaar mag in de komende jaren op meer rekenen. “We bekijken of we de personenbelasting, die nu op 8% ligt, naar beneden kunnen halen en of we iets kunnen doen aan de forfaitaire belasting op gezinnen en bedrijven.