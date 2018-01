Beginnend bestuurder en vier vrienden crashen 29 januari 2018

Een beginnend bestuurder (20) uit Roeselare is in de nacht van zaterdag op zondag in de Groenestraat met zijn auto gecrasht.





Aan boord zaten ook vier vrienden. Het ongeval gebeurde rond 1.20 uur tussen het MSKA en sportwinkel Decathlon. Melvin P. verloor in een bocht de controle over het stuur, reed twee geparkeerde auto's aan en de wagen kwam uiteindelijk op zijn zijkant tot stilstand. P. bleek onder invloed. "Hij is voor vijftien dagen zijn rijbewijs kwijt", vertelt commissaris Carl Vyncke van de politiezone Riho. Melvin P. raakte gewond aan zijn borstkas en werd overgebracht naar het AZ Delta in Roeselare. Eén passagier, Shana D. uit Staden, liep verscheidene breuken op. Ook zij werd afgevoerd naar het AZ Delta. De twee andere passagiers bleven ongedeerd. (AHK/CDR)