Beeldenroute brengt 'Kunst in de stad' 25 mei 2018

Roeselare pakt deze zomer uit met een miniatuurversie van Beaufort, het bekende kunstenproject aan de kust.

Van vrijdag 27 juli tot en met zondag 2 september pakken ze uit met Kunst in de Stad, een gratis beeldenroute door het centrum. Welke kunstenaars voor de tentoongestelde werken zullen zorgen en waar die opgesteld worden is nog een vraagteken. "We lanceren een oproep naar beeldende en monumentale kunstenaars en naar geschikte plaatsen", vertellen Jurgen Lievens en Ben De Cat van vzw K-trolle die optreden als curatoren. "De kunst kan zowel op het openbaar domein, in etalages of verborgen plekjes die wij kunstkamers noemen komen. Aanmelden kan via www.roeselare.be/kunstindestad waarna wij de selectie maken. We voorzien een catalogus van alle werken en die krijgen een QR-code die verwijst naar de nodige duiding." Bezoekers van de beeldenroute zullen bovendien kunnen stemmen op hun favorieten. "Die stemmen worden gecombineerd met die van een jury en leiden tot een top vijf", weet cultuurschepen Dirk Lievens (CD&V). "Op basis van die shortlist zullen wij een of meerdere kunstenaars naargelang het beschikbare budget een werk laten maken dat een plaatsje in de stad zal krijgen. Met dit project bieden we kunstenaars de kans om de stad te ontdekken en de bezoekers kunnen zo beeldende en monumentale kunstenaars leren kennen. We bouwen een cultureel platform." Meer op www.kunstinroeselare.be. (CDR)