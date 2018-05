Bedrijven organiseren afterwork 30 mei 2018

Enkele bedrijven gevestigd langs de Krisboommolenstraat slaan de handen in elkaar op om vrijdag 1 juni een gezellige afterwork te organiseren. Iedereen is er welkom tussen 17 en 21 uur om kennis te maken met de brouwsels van Bram's Brewery, de werk- veiligheids- en promokledij van Comtex, de lekkernijen van Het Ambachtelijk Koffiehuis en de diensten van Erosion. Ondertussen kan je smullen van Thaise hapjes of je rijkunsten testen, en misschien wel naar huis gaan met een mooie prijs, in een racesimulator.





(CDR)