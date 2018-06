Bedrijf pikt 50 sollicitanten op met privéchauffeur 05 juni 2018

Staalprofielenproducent Voestalpine Sadef blikt tevreden terug op hun opmerkelijke jobevent van afgelopen zaterdag. Het bedrijf kreeg een 20-tal vacatures bijzonder moeilijk ingevuld door de lage werkloosheidscijfers in de regio en hoopte potentiële werknemers over de streep te halen met een vipbehandeling. Zij werden zaterdagochtend thuis door een privéchauffeur opgepikt, tot aan het bedrijf gevoerd waar ze ontvangen werden met een rode loper, een uitgebreid ontbijt en een privérondleiding. "We zijn volop de eindbalans aan het opmaken, maar we kunnen de jobdag nu al geslaagd noemen", zegt managing director Peter Verbrugge. "Ik hoopte op een dertigtal sollicitanten maar in totaal daagden dik 50 geïnteresseerden op." Verschillende van hen uitten hun interesse in een job bij Voestapine Sadef en het bedrijf is van plan een heel aantal van hen uit te nodigen voor een tweede gesprek. Maar kwamen zij echt uit interesse voor de vacatures, of enkel om in de watten gelegd te worden? "Ik zie vandaag als een unieke gelegenheid om het bedrijf beter te leren kennen", vertelt Yaron Vanwallegem (17). "Ik studeer straks af en ben klaar voor de arbeidsmarkt. Ik ken Voestalpine Sadef al een beetje doordat ik hier al twee keer een vakantiejob deed, maar wil graag nog iets meer zien. Weinig bedrijven geven je de kans om echt binnen te kijken dus daar wil ik optimaal gebruik van maken." (CDR)