Bedreigingen met mes en hamer op parking Euroshop 10 november 2018

02u24 2

De politie heeft donderdagavond in de Stationsstraat in Moorslede een 39-jarige man uit de gemeente klemgereden omdat de man even tevoren op de parking van EuroShop in Beitem een 30-jarige Ledegemnaar had bedreigd met een mes en een hamer. De twee hadden een woordenwisseling. Waarover is niet bekend. De discussie escaleerde toen de Moorsledenaar de hamer en het mes bovenhaalde. Fysiek contact was er echter niet. De Ledegemnaar zette wel prompt zijn voertuig op zo'n manier dat de ander niet meer kon wegrijden. Daarop reed de Moorsledenaar enkele keren achteruit tegen de wagen van de andere man. Toen een wagen wegreed die voor hem geparkeerd stond, zag de automobilist uit Moorslede zijn kans schoon. Hij reed weg, maar werd achtervolgd door de man uit Ledegem. Die bleef met de politie in contact tot het moment van de arrestatie. Na verhoor mochten beide kemphanen beschikken. (VHS/VGGS)