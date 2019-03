Bart’s Jazz Jam Session in Café Cirque CDR

14 maart 2019

Café Cirque en Bart Baele slaan de handen ineen voor de organisatie van een jazz jam sessie. Muzikanten en jazzliefhebbers, zowel jong en oud, kunnen er op zondag 12 mei meespelen op de vele jazz standards samen met gerenommeerde jazzmuzikanten. Concreet zullen op 12 mei de eerste noten worden ingezet door een vierkoppige band met Andy Declerck op sax, Stijn Engels op piano, Kris Loris op drums en Jacinto Carbajal op contrabas. Deze vier mensen bulken van ervaring en talent en brengen muzikanten in muzikale en sociale zin bij elkaar. Improvisatie, spontaniteit en flexibiliteit staan die zondagavond centraal. Heb jij improvisatietalent, bespeel je een instrument en wil je eens tonen wat je kan of wil je wat meejammen? Of kom je liever gewoon eens kijken en luisteren naar dit nieuwe concept? Dan moet je op 12 mei in café Cirque aan het Polenplein zijn. Praktisch starten de muzikanten om 19.30 uur . De volledige sessie wordt begeleid door Andy Declerck. De toegang is gratis.