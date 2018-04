Barnum investeert in nieuwe lokalen 26 april 2018

02u31 0 Roeselare ASO-school Barnum beschikt voortaan over twee nieuwe wetenschapslokalen, een multifunctionele klas en een nieuwe onthaal- en gespreksruimte.

"Deze lokalen zijn een onderdeel van de geplande vernieuwingen in het A-gebouw. Differentiëren, coachen, uitdagen en ondersteunen van elke leerling staan centraal en daar zijn deze realisaties een gepast antwoord op", aldus directeur Koen Germonprez. "Alles is gerealiseerd met medewerking van scholengroep Sint-Michiel, de ouderraad van Barnum en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs."





ActivBoard

De ene wetenschapsklas bestaat uit gescheiden experimenteer- en theoretische gedeelten. Zo biedt het lokaal niet alleen bijkomende mogelijkheden op het vlak van de wetenschappelijke inhoud maar evenzeer op dat van pedagogische werkvormen. Het tweede is traditioneler, uitgerust met een demonstratietafel, projectie en een ActivBoard. Het polyvalent lokaal is perfect voor groepswerk, co-teaching, opzoekingen, maar ook om frontaal les te geven en het is voorzien van 15 computers en van projectiemogelijkheden. De nieuwe onthaal- en gespreksruimte moet tot slot kansen bieden tot een goed gesprek in een rustige, vertrouwelijke omgeving. (CDR)