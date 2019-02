Barnum en VISO worden één school op en rond site Barnum Charlotte Degezelle

26 februari 2019

21u23 0 Roeselare Barnum en VISO evolueren de komende jaren tot één middelbare school op en rond de site van Barnum. Na intensief overleg met alle betrokken partijen heeft de raad van bestuur van Scholengroep Sint-Michiel hiervoor groen licht gegeven. Vanaf 2020 kunnen leerlingen al keuze-uren kiezen uit het aanbod van de partnerschool. Tegen 2024 wordt zowel op de site Barnum als op de site van rusthuis Ter Berken een nieuwbouw gerealiseerd. Eenmaal die klaar zijn, verhuizen alle VISO-leerlingen en stappen beide scholen over op een gezamenlijke eerste graad om dan verder stapsgewijs uit te groeien tot één school.

Scholengroep Sint-Michiel stak in november na hevig protest hun hervormingsplannen definitief in de koelkast. Wel gaven ze aan dat scholen die op vrijwillige basis wilden praten over een eventuele samenwerking dit konden. VISO, goed voor 1.130 leerlingen in de campussen aan het Polenplein en in de Dokter Delbekestraat, en Barnum, met 482 leerlingen, grepen die kans. Ze werkten vier scenario’s uit van geen tot maximale samenwerking en legden die voor aan alle betrokkenen. Die bevragingen zorgden de voorbije weken voor de nodige ophef maar globaal waren de meesten te vinden voor een infrastructurele en pedagogische samenwerking. “Velen geloven in de troeven en kansen van de samenwerking”, zegt Veerle Vanoost, directeur van Barnum. “Maar de samenwerking wordt ook met kritische blik bekeken. We willen verder respect hebben voor de verschillende visies en die niet negeren. In het verdere groeiproces zullen we absoluut rekening houden met opbouwende kritiek en met bekommernissen om zo de samenwerking kwaliteitsvol uit te werken.”

Door samen te werken willen beide scholen een ruimer studieaanbod aanbieden waardoor een betere en vlottere studie-oriëntering mogelijk is. Er worden geen richtingen geschrapt en ook de homogeniteit van de klassen blijft behouden. Maar hoe zal die intense samenwerking er concreet gaan uitzien? “Vanaf 2020 kunnen leerlingen al keuze-uren kiezen uit het aanbod van de andere school”, weet Jan-Vincent Lefere, voorzitter van Sint-Michiel. “Maar tot 2024 blijven Barnum en VISO functioneren als aparte scholen op hun huidige locaties.” Tegen dan moeten er twee nieuwe gebouwen verrijzen zodat beide campussen van VISO kunnen verhuizen. “Het huidige C- en D-gebouw van Barnum wordt gesloopt en vervangen door een nieuwbouw”, weet Serge Verlinde, directeur van Barnum. “Daarnaast is een nieuwe sporthal voorzien en wordt het restaurant vernieuwd. We doen ook een aanvraag bij de stad om de site van Ter Berken (het rusthuis langs de Zijstraat dat tegen 2020-2021 wordt opgedoekt) te verwerven. Op die plek voorzien we een nieuwbouw voor beide leerlingen. Bij het ontwerp van de nieuwe infrastructuur houden we rekening met de wens om kleinschaligheid te creëren met onder meer een aparte speelplaats voor de eerste graad en multifunctionele ruimtes waarin leerlingen gedifferentieerd kunnen werken. Ook maken we werk van een vernieuwde internaatswerking waarbij zowel de jongens als meisjes van beide scholen kunnen genieten van de troeven van internaat Noord.”

Eénmaal beide scholen hun gezamenlijke thuis op en rond het huidige Barnum betrokken hebben, wordt de samenwerking echt concreet. “Als de infrastructuur er is, gaat de gezamenlijke eerste graad van start. Nadien gaan we stap voor stap opbouwen naar de tweede en derde graad. De tussentijd gaan we benutten om de samenwerking en de uitwerking ervan optimaal en participatief met alle betrokkenen voor te bereiden en te laten groeien.” Binnen de samenwerking wordt de huidige tewerkstelling behouden. Wat er op termijn met beide campussen van VISO zal gebeuren is onduidelijk. Beide zijn grotendeels eigendom van de Grauwe Zusters Franciscanessen.