Bar Tresor wordt dé zomerse hotspot KINDERDORP, VIPRUIMTE, DESSERTBAR, GROOT SCHERM VOOR WK CHARLOTTE DEGEZELLE

09 mei 2018

02u33 0 Roeselare De opbouw van Bar Tresor is volop bezig. Francis Claeys en Jurgen Rosseel openen hun zomerse pop-up op 2 juni. Er komt een kinderdorp, een vipruimte, een dessertbar en een groot scherm voor het WK. Ze verwachten deze zomer 120.000 bezoekers en zetten alles op alles om overlast te voorkomen.

Een weide naast de parking van Euroshop langs de Meensesteenweg wordt momenteel met de steun van 83 lokale bedrijven omgeturnd tot Bar Tresor, dé zomerse partyplek bij uitstek. "Het terrein van 3.700 vierkante meter is geëffend en is omheind met groentekisten. Er ligt al een plankenvloer en nu zijn we bezig met het plaatsen van de tenten en de bar", vertellen Francis en Jurgen. "Achteraan komt ons kinderdorp met spectaculaire attracties zoals een hindernissenparcours van 14 meter lang en 8 meter hoog, een Bugs Bunny-glijbaan en een zandbak. Elke zondag kunnen de kinderen genieten van gratis kinderanimatie met onder meer een clown, pony's en een autowrak om te beschilderen. Er komt een loungeruimte, een vipruimte, een overdekte zone van 200 vierkante meter waar je kan schuilen als het regent, een 13,5 meter lange bar, een dessertbar en een groot scherm om het WK Voetbal en de Tour de France te tonen. Een decoratief zwembad, palmbomen, zitzakken en paraplu's zullen het geheel opfleuren. Er zijn 600 parkeerplaatsen vlakbij. 's Avonds hebben we nog 700 extra plaatsen ter beschikking."





Team van 35 mensen

De pop-up hoopt van 2 juni tot en met 15 september 90.000 tot 120.000 bezoekers te ontvangen. Een 35-koppig team moet alles in goeie banen te leiden. "De respons is enorm. Verschillende lagere scholen contacteerden ons al om het einde van het schooljaar hier te vieren, meerdere horecazaken willen samenwerken en de vipruimte is al bijna volzet. We voorzien heel wat thema-avonden, een specialleke bij wedstrijden van de Rode Duivels en ook vier grote evenementen: op 30 juni een foute party met Sven Ornelis, op 28 juli een retroavond met onder meer vier dj's van Tomorrowland, op 25 augustus een r&b-avond en op 5 september onze closing party met Robert Abigail en Yves Deruyter."





Zestien camera's

Om de veiligheid te garanderen komen er zestien camera's op het terrein. "Ook 's nachts wordt Bar Tresor bewaakt. En we werken met jetons, zodat er op het terrein zelf geen geld in omloop is. Dagelijks wordt security ingezet. Tot slot gaat de muziek ten laatste om 1 uur uit." Bar Tresor is van donderdag tot zondag gratis open vanaf 14 uur. Enkel de bij de vier grote evenementen wordt toegang gevraagd. Meer op www.bartresor.be.