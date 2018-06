Bar Trésor nog niet open maar nu al hype ZELFS AL NEGEN INSCHRIJVINGEN VOOR REIS IN OKTOBER CHARLOTTE DEGEZELLE

02 juni 2018

02u43 0 Roeselare Bar Trésor opent pas vandaag de deuren, maar is al hotter dan hot. De organisatoren worden overspoeld door reservaties, er is al sprake van een Bar Trésorreis en Euro Shop wil volgende zomer graag een zomerbar bij alle zeven winkels.

"De zomer is nu al geslaagd, als er de komende maanden geen baldadigheden gebeuren," zeggen Francis Claeys en Jurgen Rosseel. Wie vandaag Bar Trésor wil ontdekken, is er 't best vroeg bij. Het ziet er nu al naar uit dat de zomerbar aan de Meensesteenweg in een ijltempo het maximum van 2.000 aanwezigen zal bereiken. "We kunnen gewoon niet mee met onze mailbox", vertellen Francis Claeys en Jurgen Rosseel. "Voor vandaag zijn alle tafels al gereserveerd, voor de ladies night op 9 juni hebben we al 1.500 aanmeldingen binnen, voor de maand juni alleen staan er al 37 verjaardagsfeestjes van kinderen op de agenda, verschillende bedrijven boekten al een bedrijfsfeest, verenigingen en scholen maken reservaties ..."





Maar het duo is er klaar voor. Er moeten gewoon nog enkele puntjes op de i worden gezet en dan is de zomerbar klaar. "Zo moet het grote scherm waarop we het WK voetbal zullen tonen nog worden geplaatst. Hieromtrent hebben we trouwens fantastisch nieuws. Bar Trésor is, dankzij de hulp van Garage Foulon, uitgeroepen tot officieel WK fandorp van Hyundai Belgium. En laat Hyundai nu net hoofdsponsor van het WK zijn. Hierdoor zullen we tijdens de matchen kunnen uitpakken met gadgets en andere speciallekes."





Geruggensteund

Jurgen en Francis voelen zich geruggensteund door de Roeselaarse bedrijven die mee zijn met hun verhaal. "Zo worden de afterparty's van Bar Trésor, die op donderdag en zondag om 23 uur en op vrijdag en zaterdag om 1 uur sluit, in De Loods georganiseerd", weet Jurgen. "Hier krijgt men een jeton voor een consumptie daar. Mare Tours organiseert daarentegen in oktober een Bar Trésorreis richting Kos. Het gekke is dat er al negen reserveringen zijn, terwijl wij zelf nog niet eens boekten. Als klap op de vuurpijl kregen we van de familie Kerckhof, op wiens grond we de zomerbar opbouwden, de vraag of we volgende zomer een gelijkaardig concept willen opzetten bij alle zeven hun Euro Shopwinkels in België. We overwegen het aanbod, maar willen eerst graag de eerste editie evalueren. Bar Trésor lijkt goed vertrokken, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Er mag echt niets fout gaan. We kregen goeie punten van de veiligheidsdiensten maar gaan tot de closing party op 15 september kort op de bal spelen bij mogelijke problemen. Daarbij moeten onze professionele security, parkeerwachten, cameraschild met 16 camera's en nachtwaker helpen. Gezelligheid staat centraal. 's Middags mikken we op gezinnen met kinderen, 's avonds wordt het loungy en tijdens de vele events kan er al eens gek worden gedaan. Maar we zijn geen openluchtdiscotheek."





Meer op www.bartresor.be.