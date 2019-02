Bakkerij Nollet sluit na 82 jaar de deuren en

bedankt trouwe klanten: “Klaaskoeken waren

geliefd tot in Gent” Sam Vanacker

24 februari 2019

15u07 0 Roeselare Na liefst 82 jaar en drie generaties houdt bakkerij Nollet in de Meensesteenweg er eind juni definitief mee op. Om hun trouwe klanten te bedanken, nodigden Bakker Patrick Nollet en zijn echtgenote Karolien Ghesquiere zondag iedereen uit voor een afscheidsreceptie. Ruim honderd man daagde op.

Een drukte van jewelste zondagvoormiddag aan de bekende bakkerij naast het Heilig Hartziekenhuis. Een kleine week geleden lanceerden de zaakvoerders een filmpje op sociale media waarin ze de klanten bedanken, maar hen ook uitnodigen voor een afscheidsreceptie. De opkomst zegt veel over de populariteit van de bakkerij. “Dat zoveel mensen onze zaak een warm hart toedragen, doet enorm veel deugd”, zegt zaakvoerster Karolien Ghesquiere (47). “Maar mijn man en ik beslisten samen dat de tijd gekomen was voor een carrièreswitch.”

Jean-Marie Pyncket (64) is al ruim veertig jaar vaste klant. “Hun klaaskoeken zijn legendarisch. Ik kwam hier voor het eerst toen ik nog op kot zat en hier naast de deur verpleegkunde studeerde. Intussen werk ik in het UZ in Gent en sinds mijn collega’s een paar jaar geleden per toeval enkele klaaskoeken van Nollet’s hebben geproefd, kom ik hier regelmatig een stevige bestelling doen voor de collega’s. Van zodra ik Karolien om twaalf klaaskoeken vraag, weet ze hoe laat het is. Zelfs in Gent gaan ze deze bakkerij dus ongelooflijk hard missen.”

Familiezaak

Het verhaal van bakkerij Nollet begint in 1937, wanneer Gaston Nollet en Maria Maes een bakkerij over nemen in de Meensesteenweg. In 1968 neemt zoon Daniël Nollet samen met zijn echtgenote Monique Sierens het roer over. Zij verbouwen de zaak in 1972. In 2000 treedt de derde generatie aan, met zoon Patrick Nollet en diens echtgenote Karolien Ghesquiere. Korte tijd later vervoegde ook zus Patricia Nollet het team. Aan die familiegeschiedenis komt nu een einde.

“Toen Karolien me veertien dagen geleden vertelde dat ze zouden gaan sluiten ben ik toch even van mijn melk geweest” Lucien Van Damme, al 50 jaar vaste klant

“Een enorm verlies”, reageert Lucien Van Damme (82). Hij komt al een halve eeuw minstens drie keer per week om brood. “Toen Karolien me veertien dagen geleden vertelde dat ze zouden gaan sluiten ben ik toch even van mijn melk geweest. Net als zijn vader en grootvader is bakker Patrick een artiest. Het is fantastisch brood. Smaken zijn subjectief, maar als Nollet dicht is en je moet je brood ergens anders kopen, dan merk je toch een enorm verschil.”

Zware job

Patrick en Karolien beseffen dat de klanten hen zullen missen vanaf eind juni. “Het omgekeerde is ook waar. Van het contact met de klanten hebben we altijd erg genoten. Ergens is dit het einde van een tijdperk, maar we zijn blij dat we kunnen stoppen op een hoogtepunt. Het is een mooie stiel, maar het blijft een zware job. Aan alle verhalen komt een einde. Zowel Patrick als ik hebben een diploma handelswetenschappen en zouden daar graag nog wat mee doen. Verder ga ik ook niet ontkennen dat het nakende vertrek van het ziekenhuis een rol speelde in onze beslissing. ” De uitbaters vreesden om zo veel klanten te verliezen.

Drone

Bij wijze van stuntje schakelde de bakkerij zondag een drone in, om zo een massaselfie te maken van alle klanten voor de deur van de zaak. “Dat heeft alles te maken met de valentijnswedstrijd van de West-Vlaamse Bakmeesters”, legt Karolien uit. “Iedereen die een originele selfie met een bakker maakt, maakt kans op een weekendje Parijs. Alle klanten die zondag met ons op de foto zijn gegaan, hebben we een tombolalotje gegeven. Zo maken ze dus kans op een weekendje weg.” Bekijk hier het afscheidsfilmpje: