Bakkerij De Tassche wordt Broodbar Tastoe: “Hier kunnen mijn vader, mijn moeder, mijn zus en ik elk ons eigen ding doen” Charlotte Degezelle

08 maart 2019

09u55 0 Roeselare Na dertig jaar is het over en uit voor Bakkerij De Tassche op de Ardooisesteenweg 464. Maar niet getreurd, bakkerspaar Filip Van Bruaene en Sabine Bulthé bundelen vanaf zaterdag 16 maart de krachten met hun kinderen Jonas en Annelies. Het gezin opent dan Tastoe, een broodbar waar je terecht kunt voor ontbijt, brunch, lunch en tea-room, maar waar ook bijna alles te koop is in de eetwinkel. Ook de bekende koffiekoeken en speciaalbroden van Bakkerij De Tassche.

De familie Van Bruaene-Bulthé staat aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk. Na dertig jaar sluiten Filip Van Bruaene en Sabine Bulthé straks hun Bakkerij De Tassche, die al sinds november in een pop-up is ondergebracht. Hun kinderen Jonas en Annelies Van Bruaene stopten al in 2017, na zes jaar, met Bistro Majé aan het Stationsplein om zich te focussen op de lancering van een in Roeselare ongezien concept. “We broeden al lang op het idee achter Tastoe”, vertelt Jonas. “De bakkerij is enorm gegroeid en onze ouders konden wel wat hulp gebruiken. Maar Annelies en ik, die beiden kok zijn van opleiding, wilden ook graag ons eigen ding doen. Mama droomde dan weer van een tea-room. Al die ideeën hebben we samengebracht in een belevingsconcept waarbij we met zijn vieren samen onder één dak aan de slag kunnen. In augustus zijn de werken gestart en op zaterdag 16 maart opent Tastoe de deuren. Die naam verwijst trouwens naar de naam van de bakkerij, maar benadrukt ook de joviale sfeer die we willen uitdragen.”

Eetwinkel

“Elke dag kun je vanaf 8 uur genieten van een ontbijtbuffet. Op zondag serveren we een luxueus all-in ontbijt. ’s Middags serveren we lunch, gaande van kaas- en breughelplankjes over salades en croques tot onze bouleburgers met filet mignon of kalf en barbecuesaus. Ook hartige tapas als een boule met mango en geitenkaas en een klassieke eclair met kaascrème en zwarte peper staan op het menu. In de namiddag wordt Tastoe een tea-room, waarbij ons ijs à la minute wordt gedraaid. Tot slot hebben we ook een eetwinkel waar je zo ongeveer alles kunt kopen wat ter plaatse kan verbruikt worden. Maar ook de producten die je nog kent van de bakkerij, zoals de koffiekoeken en speciaalbroden.”

Overdekt terras

“Binnen hebben we 64 zitplaatsen. Op ons overdekt en verwarmd terras kunnen vijftig mensen terecht. Tastoe is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en ondanks de uitbreiding blijven er dertien parkeerplaatsen over. We hebben zin om er samen met ons team van zes vaste medewerkers in te vliegen. De eerste reacties zijn alvast heel tof. We hoorden al regelmatig dat we met Tastoe een leemte op De Tassche vullen.”

Meer info op www.tastoeroeselare.be.