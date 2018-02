Bakfietsenwijding op VoloVentouxdag 20 februari 2018

Steven Dewitte, Alexander Sioen en Brecht Verborgh willen in het weekend van 28 september de Mont Ventoux bedwingen op een antieke koersfiets ten voordele van de Roeselaarse nachtopvang en vzw Victor.





Om geld in het laatje te brengen organiseren ze op zaterdag 24 februari hun VoloVentouxdag. Zaal Ter Beke in de Gitsestraat wordt in een wielerleedje gestopt en vanaf 11.30 uur kan je er van vol-au-vent, of een vegetarisch, met frietjes smullen. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn te verkrijgen via voloventoux@outlook.com.





Vanaf 14.30 uur is er koffie met taart en worden de goeie doelen van het trio toegelicht. Om 15 uur volgt de allereerste wijding van bakfietsen en retrofietsen en er zijn prijzen voor de leukste retro outfit en de meest authentieke retro fiets. Doorlopend is er kindergrime, springkastelen, sfeervolle fietskraampjes en kan je een echte kampioenenfoto maken. Meer op www.voloventoux.be en de Facebookpagina Vol-o-Ventoux.





(CDR)