Bak- en retrofietsen voor goede doelen gewijd 27 februari 2018

Steven Dewitte, Alexander Sioen en Brecht Verborgh trainen nog steeds volop om in september de Mont Ventoux te beklimmen. Niet met een professionele koersfiets, wel met een antieken exemplaar ten voordele van de Roeselaarse nachtopvang, de vzw Victor en sinds kort ook Het Ventiel: een werking voor mensen met jongdementie.





Om al wat geld in het laatje te brengen, organiseerden ze vorig weekend - onder de noemer VoloVentoux - al een eetfestijn, met uiteraard vol-au-vent op het menu. Als kers op de taart vond er ook een ludieke bak- en retrofietsenwijding plaats. "Onze voorbereiding loopt ondertussen goed", vindt Steven. "We hebben al eens 100 kilometer aan een stuk met zo'n fiets kunnen rijden en nu de lente in aantocht is, zullen we nog meer kunnen trainen. De voorbije weken hebben we ook veel tijd besteed aan het zoeken van extra onderdelen en kledij voor onze fietstocht." Ook andere elementen op de namiddag baadden in een retrojasje, met onder meer prijzen voor de leukste retro-outfit en de meest authentieke retrofiets. Je kan de voorbereidingen van het trio volgen via www.voloventoux.be. (VDI)