B-Run schenkt 500 euro aan vzw Doorzetten voor Jelle 01 februari 2018

De afscheidnemende organisatie B-Run, die elk jaar een fietstocht organiseerde voor de verongelukte Brecht Vandemoortele en Rune Clarysse, schonk 500 euro aan de vzw Doorzetten voor Jelle.





De mensen van B-Run hopen dat de zoektocht naar Jelle niet stopt en dat onder meer met die centen de kans op een doorbraak maximaal blijft. Jelle, die geboren werd op 22 april 1987, en verdween in de nacht van 9 april 2015 is de zoon van Dirk en Hilde Bardyn en is tot op vandaag niet gevonden.





Het echtpaar was geëmotioneerd door de onverwachte gift. "We hopen echt om Jelle ooit nog eens in onze armen te kunnen sluiten" stelde het duo.





(VGGS)