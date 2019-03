Aziatische supermarkt Jaroenphan verhuist naar Noordstraat. Zaakvoerders openen in mei ook Thais restaurant Bangkok aan de overkant van de straat: “Klanten die zich eens aan de Thaise keuken willen wagen, kunnen we meteen doorverwijzen” Charlotte Degezelle

13 maart 2019

11u53 0 Roeselare De Aziatische supermarkt Jaroenphan in Roeselare verhuist van de Rolariusweg naar de Noordstraat 53. Zaterdag heropenen Natsasi Jaroenphan en haar echtgenoot Marc Koekuyt hun winkel onder de naam Bangkok. Die nieuwe naam verwijst ook naar het nieuwe Thaise restaurant Bangkok, dat het koppel begin mei opent tegenover hun supermarkt.

Liefhebbers van de Aziatische keuken vinden al twee jaar de weg naar de Aziatische supermarkt Jaroenphan op de Rolariusweg. Vanaf zaterdag zullen ze hun inkopen in de Noordstraat moeten doen. De Thaise Natsasi Jaroenphan en Marc Koekuyt zijn volop bezig met de verhuis van hun winkel. “Ik heb altijd al een eigen restaurant willen openen”, vertelt Natsasi. “In de winkel organiseer ik al langer kooklessen, maar ik bleef met het gevoel zitten dat er iets te kort was in Roeselare. Ik ben kok van opleiding en zo ontstond het idee voor een Thais restaurant.”

Voordelen van de verhuis

Tijdens de zoektocht naar een locatie botste het koppel op het leegstaande handelspand waar tot voor kort horecazaak Como Yo gevestigd was. “Toen we aan de overkant van de straat een tweede pand (waar Accent Interim jaren onderdak vond, nvdr) zagen dat geschikt was om de supermarkt in onder te brengen, vielen alle puzzelstukken in elkaar. Het is niet alleen makkelijk om beide zaken bij elkaar te hebben, ik zie ook voordelen als we in de keuken van het restaurant plots een ingrediënt te kort hebben. Bovendien kunnen we klanten die zich eens aan de Thaise keuken willen wagen, meteen doorverwijzen naar de overkant van de straat. Dat de winkel dan ook nog eens naar het centrum verhuist, is een extra een pluspunt.”

Bangkok

“Door de supermarkt om te dopen tot Aziatische supermarkt Bangkok leggen we de link met ons Thais restaurant, dat ook Bangkok zal heten. De supermarkt opent op zaterdag 16 maart en de klanten mogen hetzelfde aanbod verwachten, er komt alleen wat extra diepvries bij.” Op het restaurant is het nog wachten tot begin mei. “We moeten eerst nog grondig verbouwen. We willen honderd mensen een plaatsje kunnen geven in het restaurant. En ja, we zullen werken met pili-pili, maar geen nood: niet alles wordt pikant”, knipoogt Natsasi. Zelf zal ze hoofdzakelijk in de zaal te vinden zijn, in de keuken gaan twee Thaise chefs aan de slag.

Door de verhuis- en uitbreidingsplannen gaat het jaarlijkse Thais festival dit jaar niet door. “Ik zou het super vinden moesten we in 2020 de Grote Markt kunnen inpalmen”, besluit Natsasi.

Het pand op de Rolariusweg wordt straks te koop/te huur gezet. Koekuyt Tuindesign, de andere zaak van Marc op de hoek van de Rolariusweg en de Brugsesteenweg, blijft bestaan.