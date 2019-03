AZ Delta wil met Delta Classic iedereen in het zadel tegen kanker CDR

14 maart 2019

13u23 0 Roeselare 24 medewerkers en artsen van AZ Delta nemen tijdens het hemelvaartweekend deel aan de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Om het nodige inschrijvingsgeld samen te krijgen organiseren ze op zaterdag 27 april de allereerste Delta Classic, een fietstocht die de campussen in Roeselare, Torhout en Menen met elkaar verbindt.

“Campus Torhout, het vroegere AZ St. Rembert, zet zich al jaren in voor de 1000 km voor Kom op tegen Kanker”, vertelt kinesist Philiep Vermandere die de actie samen met orthopedisch chirurg Arne Decramer trekt. “We wilden die actie graag opentrekken en nemen dit jaar met drie teams van telkens acht personen deel. Het gaat om artsen, verpleegkundigen, mensen van de technische dienst,… van zowel de campussen in Torhout, Menen als Roeselare. We gaan dus met 24 personen tussen 30 mei tot 2 juni elk 125 kilometer fietsen tegen kanker. Maar om te mogen deelnemen moeten we per team 5.000 euro inzamelen.”

Om die 15.000 euro bijeen te krijgen, worden verschillende activiteiten georganiseerd. Van een spaghettifestijn tot een wetenschappelijke avond. Maar opvallendst is toch wel de allereerste Delta Classic op zaterdag 27 april. “Het leek ons wel leuk om een fietstocht op poten te zetten tussen de campussen in Roeselare, Torhout en Menen. We stippelden een parcours uit dat zowel geschikt is voor geoefende renners, recreanten als gezinnen. Deelnemers kunnen 40, 70 of 110 kilometer fietsen. De fietstocht start en eindigt in Roeselare op campus Brugsesteenweg en er zijn ook bevoorradingsplaatsen in campus Torhout en campus Menen. Wie vooraf inschrijft, kan ook starten in Torhout of Menen. Starten kan tussen 12 en 14 uur. Na de rit staat er op campus Brugsesteenweg tussen 17 uur en 19 uur een foodtruck klaar met een lekkere hap. Er kan ook genoten worden op ons terras en voor de kinderen voorzien we een springkasteel.”

Deelnemen aan de Delta Classic kost 15 euro, kinderen onder de 12 jaar fietsen gratis. De opbrengst gaat integraal naar de 1000 km voor Kom op tegen Kanker. Meer info en inschrijven via www.azdelta.be/deltaclassic.