AZ Delta moedigt medewerkers aan voor Tournée Minerale met sappentrapper

31 januari 2019

Al ruim 155 artsen en medewerkers van AZ Delta beslisten om in februari geen alcohol te drinken. Dat er net op de eerste dag van een groots personeelsfeest gepland staat, zal deze belofte niet in het gedrang brengen. Tijdens het feest worden de niet-drinkers extra in de watten gelegd. Tijdens het Deltafeest op vrijdagavond 1 februari in het Fabriekspand kunnen alle artsen en medewerkers van AZ Delta kennis maken met de gezondste bakfiets van België: de ‘sappentrapper’. In deze mobiele sapjesbar kan je met behulp van je eigen spierkracht je eigen smoothie bij elkaar trappen. Dat is voor AZ Delta de ideale opwarmer voor Tournée Minérale. Naast de smoothies is er ook een alcoholvrije Deltacocktail en een ruim aanbod aan niet-alcoholische sapjes en bier.