Award voor 'Wieder zin van Roeselare' 12 juni 2018

Stad Roeselare is op het Belgische Corporate Video Festival in de prijzen gevallen. Met het lied 'Wieder zin van Roeselare' en de bijhorende clip sleepte de stad de Special Award Live Action in de wacht. De clip werd gemaakt door Clementine Productions. (CDR)