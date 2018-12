Automobilist tweemaal zonder gordel betrapt LSI

09 december 2018

09u48

Bron: LSI

Bij verkeerscontroles in Hooglede, Roeselare en Izegem zijn vrijdagavond en –nacht 5 rijbewijzen ingetrokken. 7 van de 126 automobilisten (5,5%) hadden te veel op. Een automobilist slaagde er in zowel bij een controle op de R32 in Hooglede als bij een controle langs de Koning Albert I-laan in Roeselare tegen de lamp te lopen omdat hij zijn gordel niet droeg. Zijn uitleg? Met de gordel aan kan hij niet aan een hendel van zijn oldtimer om de ‘choque’ te bedienen. Tijdens de controles trof de politie van de zone Riho ook een automobilist aan die geseind stond in het kader van een levenslang rijverbod, cannabisbezit en bezit van een verboden wapen. Twee snelheidsduivels die langs de R32 respectievelijk 130 en 133 km/u reden waar slechts 70 km/u is toegelaten, mochten ook hun rijbewijs inleveren.