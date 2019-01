Automobilist schept voetganger op en pleegt vluchtmisdrijf VHS

18 januari 2019

15u52 0 Roeselare De politie is op zoek naar een automobilist die donderdag rond 7 uur een voetganger heeft opgeschept in de Westlaan in Roeselare en daarna vluchtmisdrijf heeft gepleegd.

Kevin Bossuyt (32) uit Roeselare stak vlakbij het kruispunt van de Westlaan met de Diksmuidsesteenweg het voetpad over toen hij werd aangereden door een Mercedes. Bossuyt kon nog net opspringen, waardoor hij op de motorkap terechtkwam. De automobilist stopte, verontschuldigde zich en reed weer weg. Een andere automobilist, die op de Westlaan stond te wachten voor het rode licht, was getuige van het ongeval. De politie vraagt dat die getuige zich zou melden, net als andere mensen die iets zouden gezien hebben. Volgens het slachtoffer reed de automobilist met een ouder model van Mercedes, met een lichte kleur. Bossuyt denkt dat de nummerplaat begint met 1-EED, maar is daar niet zeker van. Wie info heeft, kan terecht op 051/26.26.26.