Automatenkraker vrijgelaten 03 maart 2018

02u35 0

Enkele dagen na zijn arrestatie is een van de twee Izegemse verdachten van tal van inbraken in automaten door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten. De jonge twintiger had nog geen strafblad. Zijn kompaan moet wel een maand langer in de cel blijven. Tussen september en februari braken ze tal van automaten open: onder meer bij landbouwers, onder wie Piet Vandermersch uit Rollegem-Kapelle. (LSI)