Auto vernield, aanrijder spoorloos 12 mei 2018

Een vrouw uit de Beversesteenweg heeft gisterochtend tot haar grote ontsteltenis vastgesteld dat de zijkant van haar geparkeerde auto volledig vernield is. "De dader is blijkbaar gewoon doorgereden terwijl mijn auto voor de schroothoop is", vertelt eigenares Kelly. De vrouw had haar auto voor haar woning geparkeerd. "Tussen 6 uur en 6.30 uur hoorde ik plots lawaai buiten", vertelt ze. "Ik sloeg er eerst niet veel acht op, want elke oplegger die hier passeert, maakt veel lawaai. Omdat het deze keer toch luider was, besloot ik iets later om toch op te staan en te gaan kijken. Tot mijn grote verbazing, zag ik dat mijn Volkswagen Golf volledig vernield was. Ik vermoed dat een vrachtwagen of tractor tegen mijn auto is gereden en daarna gewoon is doorgereden."





Kelly lanceerde een oproep op Facebook naar getuigen. (AHK)