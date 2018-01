Auto slipt en rijdt elektriciteitspaal omver 22 januari 2018

02u38 0

Enkele automobilisten hebben zich gisterenmorgen vroeg laten verrassen door het gladde wegdek. Dat was weer het geval in de Mezegemstraat in Kachtem, waar enkele weken geleden in een half uurtje tijd drie wagens in de gracht belandden. Gisteren was het de beurt aan Lindsey D. (23) uit Izegem. De vrouw begon iets over zes uur te slippen met haar auto. De wagen belandde tegen een omheining van een woning, botste aan de andere kant van de weg tegen een tweede een omheining en werd weer op de rijweg gekatapulteerd. Daar is hij gekanteld. Lindsey D. kwam er met de schrik af. Ook Katrien V. (37) uit Moorslede bleef ongedeerd, toen ze rond halfacht op het smalle deel van de Ieperseweg tussen Beitem en Oekene begon te slippen met haar SUV. De wagen belandde rechts naast de weg en botste tegen een elektriciteitspaal. Die is afgeknakt. Dat maakte alle verkeer onmogelijk op de Ieperseweg. Een interventieteam van de netwerkbeheerder kwam ter plaatse om de elektriciteitspaal te vervangen. (VHS/LSI)