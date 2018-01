Auto rijdt in op signalisatie 02u56 0

Een vrouw uit Gits die vijf weken zwanger is, moest gisteren naar het ziekenhuis nadat ze met haar partner en diens ouders langs de Rijksweg in Roeselare betrokken raakte in een ongeval. Dat gebeurde rond 14 uur in de buurt van de Kwadestraat. Daar zijn de voorbereidende werken gestart voor de aanleg van het zogenaamde 3A-knooppunt. Dat moet op termijn zorgen voor een vlotte verkeerscirculatie in de buurt van het op- en afrittencomplex van de E403 en de nieuwbouw van het AZ Delta. Tijdens de voorbereidende werken wordt tussen 7 en 18 uur één rijstrook in de richting van Roeselare afgesloten voor het verkeer. Dat wordt gesignaleerd met waarschuwingsborden. Om één of andere reden belandde Islam V. (20) uit Gits gisterennamiddag met zijn wagen in de signalisatie. In de wagen zaten naast zijn partner Zhannat B. (19) ook nog zijn ouders. Omdat de zwangere Zhannat B. nu en dan het bewustzijn verloor, werd ze naar het ziekenhuis overgebracht. De andere drie inzittenden bleven ongedeerd. Het ongevalletje krijgt voor Islam V. wel nog een staartje. De jonge bestuurder heeft immers een voorlopig rijbewijs en mag eigenlijk alleen maar zijn begeleider als passagier meenemen. (VHS)