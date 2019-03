Auto ramt gemetselde duiker en houten afsluiting van weide: brandstof lekt in de gracht VHS

05 maart 2019

Op de Ieperseweg in Beitem, aan het kruispunt met de Astenstraat, is dinsdag kort voor de middag een spectaculair ongeval gebeurd. Een automobilist verloor er de controle over zijn Citroën Berlingo toen hij uit een flauwe bocht naar links kwam en in de richting van de Moorseelsesteenweg reed. De auto raakte rechts van de weg, botste op een gemetselde duiker en ramde de houten afsluiting van een weide. De auto tolde om zijn as en strandde op de groene berm boven de gracht. De bestuurder bleef ongedeerd. Omdat er brandstof lekte uit zijn wagen, werd de brandweer opgeroepen. Het goedje kwam namelijk in de sloot terecht. Die werd afgedamd om verdere vervuiling tegen te gaan.