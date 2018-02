Auto over de kop, bestuurster ongedeerd 22 februari 2018

Shelley S., een 30-jarige vrouw uit Roeselare, is gisteren kort voor de middag met haar Opel Corsa tegen de geparkeerde Peugeot van Joyce Christiaens (40) uit Staden gebotst. Dat gebeurde langs de Iepersestraat in Roeselare. S. kwam vanuit het centrum en week om nog onbekende reden af van haar rijvak. Toen ze links van de weg tegen de geparkeerde Peugeot botste, ging haar Opel Corsa over de kop. Het voertuig kwam wat verderop weer op zijn wielen tot stilstand. De bestuurster bleef zo goed als ongedeerd. Ze legde wel een positieve ademtest af en moest haar rijbewijs inleveren voor een periode van vijftien dagen. Door het ongeval was er een tijdlang alleen maar beurtelings verkeer mogelijk in de Iepersestraat.





(VHS)