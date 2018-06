Auto over de kop aan afrit E403 05 juni 2018

Aan de afrit Izegem-Rumbeke van de E403 is gisterennamiddag rond half vier een wagen over de kop gegaan. Mogelijk schatte de automobilist uit Vichte de afrit verkeerd in.





Met zijn Opel Vectra knalde hij tegen de vangrails en enkele verkeersborden aan de afrit. De wagen kwam ondersteboven in de grasberm tot stilstand, aan de rechterkant van de snelweg richting Brugge. De brandweerpost van de zone Midwest snelde ter plaatse om de man uit zijn hachelijke positie te bevrijden. Een ambulance bracht de bestuurder met lichte verwondingen naar het ziekenhuis. Veel hinder voor het verkeer leverde het ongeval niet op.





(LSI)