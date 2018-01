Auto duikt in gracht 02u47 0 Foto LSI De Renault Clio belandde op zijn zijkant in de gracht.

Op de Roeselaarse ring (R32) in Hooglede is een 36-jarige man uit Roeselare maandag rond 21 uur met zijn wagen in een gracht gedoken.





De dertiger reed van Hooglede richting Roeselare, maar aan de Beverenstraat vloog hij rechts van de weg de gracht in. Zijn Renault Clio kwam op zijn zijkant tot stilstand. De man raakte lichtgewond en kon zelf uit zijn auto kruipen. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht.





De wagen raakte zwaar beschadigd en moest uit de gracht getakeld worden. (LSI)