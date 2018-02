Auto beschadigd door verzinkbaar paaltje 21 februari 2018

02u42 0

Frederik E. (26) uit Roeselare stond gisterenvoormiddag beteuterd te kijken nadat hij een merkwaardig ongeval voorhad in het centrum van de stad. Iets voor tien uur wilde de man aan het Polenplein vanuit de Sint-Alfonsusstraat rechts de Poststraat indraaien. Hij negeerde een rood licht dat er staat opgesteld omwille van de aanwezigheid van een verzinkbaar paaltje. Net op het moment dat E. over het paaltje passeerde, kwam het omhoog en beschadigde het de onderzijde van zijn wagen.





Door het ongeval was het voertuig niet meer rijvaardig en moest het worden getakeld. Dat er aan het begin van de Poststraat een verzinkbaar paaltje werd geïnstalleerd, heeft alles te maken met de aanwezigheid van de school van de Grauwe Zusters, die gebouwen betrekt aan beide kanten van de Poststraat.





Op schooldagen verhindert het paaltje dat er tussen 8 en 17.30 uur verkeer door de Poststraat kan. Een uitzondering wordt gemaakt voor leveranciers. (VHS/CDR)